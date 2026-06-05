Le marché du travail américain vigoureux, malgré l'IA

Le marché du travail américain fait preuve de vigueur, au vu du rapport officiel dévoilé ce vendredi par le Département du travail (DOL), marqué par des créations de postes bien plus fortes que prévu le mois dernier. De quoi apaiser les craintes quant à l'impact de la crise énergétique mondiale sur l'économie des Etats-Unis, mais aussi concernant les effets de la révolution de l'IA sur l'emploi.

Selon le DOL, l'économie américaine a créé 172 000 emplois non agricoles en mai, alors que le consensus n'espérait que 85 000 créations, et le taux de chômage est resté stable à 4,3%, conformément à l'estimation moyenne des économistes.

Dans son rapport, le DOL précise que les créations d'emplois ont concerné les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des collectivités locales et de la santé, alors que l'emploi dans les activités financières a au contraire reculé.

De plus, les créations d'emplois des deux mois précédents ont été révisées sensiblement à la hausse, de 185 000 à 214 000 pour mars et de 115 000 à 179 000 pour avril, soit un solde net combiné positif de 93 000 par rapport aux estimations antérieures.

Plus de 560 000 emplois créés en trois mois

"Les créations d'emplois sur les trois derniers mois ont été très significatives (565 000 en agrégé). Il faut remonter à plus de deux ans pour observer une dynamique aussi forte sur trois mois", constate Bastien Drut, responsable stratégie & analyse chez CPRAM.

"Plusieurs éléments du rapport sur l'emploi de mai semblent confirmer une stabilisation du marché du travail : retour des créations d'emplois en dehors du secteur de la santé, réaccélération des heures travaillées, stabilisation de l'intérim, etc.", souligne-t-il plus largement. "Ce troisième bon rapport sur l'emploi consécutif met directement la pression sur la Fed, déjà confrontée à l'accélération de l'inflation."

"Après une période de faiblesse, les entreprises américaines créent à nouveau davantage d'emplois", salue de son côté un économiste de Commerzbank, pour qui "l'économie américaine devrait continuer à bien traverser la crise énergétique mondiale".

Des chiffres plutôt rassurants sur les effets de l'IA

Ces chiffres tendent aussi à rassurer sur les conséquences de la révolution de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, alors que l'automatisation de nombreuses tâches intellectuelles permise par l'IA fait craindre des destructions massives d'emplois dans de très nombreux secteurs.

"Tandis qu'il n'est pas forcément évident de démontrer le retour sur investissement de l'IA, plusieurs sociétés qui avaient réduit leurs effectifs, justifiant ces départs par les gains de productivité permis par l'IA, les réintègrent discrètement", constate d'ailleurs Grégoire Kounowski, investment advisor chez Norman K.

Celui-ci rapporte que, d'après Forrester, jusqu'à 55% des employeurs américains regretteraient certains licenciements liés à l'IA, et que, selon Gartner, d'ici à 2027, la moitié des entreprises ayant justifié leurs réductions d'effectifs par l'IA réembaucheront du personnel pour des fonctions similaires.

"L'idée que remplacer un salaire humain par une licence d'IA engendrerait des économies immédiates s'est avérée, jusque-là, assez fausse. L'analyse des effectifs révèle que 73% des organisations ayant procédé à des réductions de personnel grâce à l'IA n'ont pas réalisé de gains financiers", ajoute Grégoire Kounowski.

"Dans ce contexte, les investisseurs auraient tout intérêt à tempérer leur enthousiasme : les valorisations actuelles du secteur de l'IA intègrent des gains de productivité qui, sur le terrain, tardent encore à se matérialiser", estime d'ailleurs le professionnel.