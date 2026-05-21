Le marché du travail américain fait preuve de résilience face à la guerre ; le secteur immobilier reste morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une enquête sur le secteur manufacturier et de commentaires d'analystes tout au long de l'article)

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage reculent de 3 000 pour s'établir à 209 000; les licenciements restent faibles malgré les suppressions d'emplois très médiatisées dans le secteur technologique

* Le nombre de demandes de chômage prolongé augmente de 6 000 pour atteindre 1,782 million, un niveau qui reste relativement faible

* Les mises en chantier de maisons individuelles ont chuté de 9,0% en avril; les permis de construire ont diminué de 2,6%

par Lucia Mutikani

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur l' e de l'inflation en forte hausse due à la guerre avec l'Iran.

Rien n'indique pour l'instant que les employeurs réagissent à la hausse des coûts en réduisant leurs effectifs. Le conflit américano-israélien avec l'Iran, qui dure depuis près de trois mois, a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix de l'énergie, mettant à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales et provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

“Nous ne pouvons toujours pas exclure certains effets d'entraînement de la guerre et de la flambée des prix du pétrole sur le marché du travail, que nous avons toujours prévu qu'ils se manifesteraient avec un certain décalage”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior américain chez Oxford Economics. “Mais pour l'instant, nous pensons que le marché du travail fait preuve d'une stabilité suffisante pour permettre à la Fed de se sentir à l'aise pour maintenir sa politique inchangée.”

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont reculé de 3 000 pour s'établir à 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 16 mai, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 210 000 demandes pour la semaine écoulée. Les demandes sont restées faibles malgré des licenciements très médiatisés dans le secteur technologique, liés à l'adoption de l'intelligence artificielle.

Le marché du travail pourrait encore s’affaiblir. Une enquête de S&P Global publiée jeudi a montré que l’emploi dans le secteur privé avait chuté en mai à son plus bas niveau depuis 21 mois, les entreprises de services invoquant “des inquiétudes croissantes face à la hausse des coûts et à la détérioration de la demande”. Les économistes s’attendent à ce que l’accélération de l’ inflationérode la demande et freine la croissance économique.

L'enquête suggère également que les pressions sur les prix continueront de s'accentuer. Son indice des prix payés par les entreprises pour leurs intrants a bondi en mai pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2022. Les entreprises ont répercuté la hausse des coûts sur les consommateurs, S&P Global notant également “des pénuries d'approvisionnement croissantes”.

Les actions à Wall Street ont chuté alors que les prix du pétrole rebondissaient après que Reuters a rapporté que le Guide suprême iranien avait émis une directive interdisant l'exportation de l'uranium de qualité quasi militaire du pays.

Le dollar s'est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Le rendement de référence à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis janvier 2025.

L'INFLATION EST SOURCE D'INQUIÉTUDE

Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% jusqu'à l'année prochaine. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 28 et 29 avril publié mercredi a fait état de préoccupations concernant l'inflation en raison de l'intensification du conflit le mois dernier, un nombre croissant de décideurs politiques estimant que la Fed devrait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux.

Les responsables “s'attendaient généralement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme”, selon le compte-rendu, bien que la plupart aient estimé “que les risques pesant sur le volet emploi” du “double mandat” de la Fed “penchaient vers le bas”.

Les données sur les demandes d'allocations chômage de la semaine dernière couvraient la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour établir la composante “emplois non agricoles” du rapport sur l'emploi du mois de mai. Les demandes ont diminué entre les semaines d'enquête d'avril et de mai. Les effectifs ont augmenté de 115 000 emplois en avril, après une hausse de 185 000 en mars.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’embauche, a augmenté de 6 000 pour atteindre 1,782 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s’est terminée le 9 mai, selon le rapport sur les demandes.

Alors que le marché du travail tient bon, la guerre inflige davantage de souffrances à un marché immobilier déjà fragile. Un rapport du Bureau du recensement du département du Commerce a montré que les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l'essentiel de la construction résidentielle, ont chuté de 9,0% pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 930 000 unités en avril. La construction de maisons individuelles a reculé dans les quatre régions. Elle a baissé de 2,4% en glissement annuel en avril. La hausse des rendements des bons du Trésor fait grimper les taux hypothécaires, qui suivent l'évolution des obligations à 10 ans. Le taux hypothécaire fixe à 30 ans, très prisé , a bondi cette semaine, atteignant en moyenne 6,51%, son plus haut niveau depuis neuf mois, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Il s'établissait en moyenne à 5,98% fin février, au début de la guerre, alors que Freddie Mac et Fannie Mae avaient intensifié leurs achats de titres adossés à des créances hypothécaires.

La construction de logements était déjà sous pression en raison des droits de douane sur les produits importés, notamment le bois d'œuvre et les meubles de salle de bains, ainsi que de la hausse des coûts du terrain, de la main-d'œuvre et de la construction. Les permis de construire pour les maisons individuelles ont chuté de 2,6% le mois dernier, pour s'établir à 872 000 unités. Ils ont reculé de 5,5% en glissement annuel en avril. Une amélioration est peu probable. Une enquête de la National Association of Home Builders publiée cette semaine a montré que l' e des constructeurs de logements restait morose en mai.

L'investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s'est contracté pendant cinq trimestres consécutifs . Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la baisse leur estimation du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, la ramenant à un taux annualisé de 2,0% contre 2,1% précédemment. L'économie a connu une croissance de 2,0% au premier trimestre.

“Les Américains qui cherchent à acheter leur propre maison individuelle resteront déçus”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “L'inflation et le financement font grimper les coûts de construction en flèche, ce qui rendra les maisons neuves encore plus inabordables, si tant est que l'on puisse en trouver une.”