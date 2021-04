[Le marché du lundi] isr - Vote « climat » aux assemblées générales : bilan et tendances

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Institutionnal Shareholder Services (ISS), première agence mondiale de conseil en votes, vient de publier un rapport sur la prise en compte du climat dans les votes aux assemblées générales des 12 principaux pays mondiaux.

Neuf marchés ont présenté des résolutions d'actionnaires liées au climat en 2020 : Australie, Canada, France, Japon, Norvège, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. Une grande partie de celles-ci (60 au total) a été impulsée par Climate Action 100+, une coalition d'investisseurs lancée fin 2017 qui compte désormais plus de 570 investisseurs et plus de 54 000 milliards de dollars

d'actifs sous gestion.