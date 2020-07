[Le marché du lundi] ISR - Un plan de relance verte historique de l'Union européenne

Cesare VITALI, Responsable ISR



Pour répondre à la crise économique et sociale du COVID-19 et après 5 jours de négociations, les 27 pays de l'Union européenne (UE) ont adopté un plan de relance de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Le budget se compose d'une enveloppe de 390 milliards d'euros de subventions alloués aux États les plus impactés par la pandémie et qui seront remboursées communément par les 27 pays, ainsi que de 360 milliards d'euros disponibles pour des prêts, remboursables par les pays demandeurs. Ce plan est adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027), qui prévoit une dotation globale de 1 074 milliards d'euros.

L'argent emprunté par les 27 pays membres aura une forte ambition écologique pour les sept prochaines années, avec 30% des dépenses en faveur du climat. Les investissements à venir devront respecter le plan de neutralité carbone de l'Union européenne d'ici 2050 et notamment les objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. "Pour la première fois dans l'histoire européenne, le budget est lié aux objectifs climatiques", a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel. Le plan de relance et le budget ne sont pas encore définitifs, puisque le texte doit encore être soumis au vote du Parlement européen.