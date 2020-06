[Le marché du lundi] isr - Un constat amer pour la biodiversité

En Europe, l'abondance et la variété des espèces animales présentes sur les terres agricoles connaissent un profond déclin. Déjà, en 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosys-témiques (IPBES) avait mis en garde contre ce déclin sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En effet, environ un million d'espèces animales et végétales dans le monde sont aujourd'hui menacées de disparition.

Dans de nombreuses régions d'Europe, l'intensification a transformé des paysages autrefois variés, composés de nom-breux petits champs et habitats, en un terrain homogène et continu travaillé mécaniquement, quasiment sans apport de main-d'œuvre. La conséquence est impitoyable : diminution de l'abondance et de la diversité de la végétation naturelle et, ensuite, de celles des espèces animales. Selon une étude allemande de 2017 visant à mesurer la biomasse totale des insectes grâce à des pièges déployés dans 63 aires naturelles protégées, en l'espace de 27 ans, le déclin saisonnier de la biomasse des insectes volants a été de 76% en moyenne et de 82% au milieu de l'été. Il est symptomatique de constater que l'indice des populations d'oiseaux...