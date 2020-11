[Le marché du lundi] ISR - Un beau bilan et une nouvelle vie pour l'article 173 de la loi sur la transition énergétique

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Les obligations de reporting pour la publication d'informations sur le triptyque Environnement, Social et Gouvernance (ESG) ont vu le jour avec l'article 116 de la loi NRE en 2001. Cette loi imposait à près de 700 grandes entreprises françaises cotées de faire état des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et de les inscrire dans leur Rapport annuel de gestion. Puis l'article 224 de la loi

Grenelle 2 de 2010 a demandé aux sociétés de gestion d'exposer avec transparence leur mode d'intégration des critères ESG dans la gestion d'actifs et de donner la liste des fonds concernés. Cette loi concernait toutes les sociétés de gestion, sans se limiter à celles qui pratiquaient l'Investissement socialement responsable (ISR) avec comme principe le fameux « comply or explain » qui signifie « s'y conformer ou expliquer les raisons de sa non prise en compte ».