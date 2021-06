[Le marché du lundi] isr - Un avertissement sur un possible cataclysme...

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Selon le futur rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dont une partie a « fuité », les impacts du réchauffement climatique vont s'intensifier et devenir une menace pour l'humanité bien avant 2050. Pénurie d'eau, de nourriture, montée des eaux, canicules, extinction d'espèces... Selon le groupe de chercheurs de l'ONU, l'impact du réchauffement climatique va s'accélérer, menaçant fortement la vie humaine.

« La vie sur terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes, l'humanité ne le peut pas. » peut-on lire dans le résumé technique. Le rapport officiel ne sera publié qu'en février 2022, après son approbation par consensus des 195 États membres, mais les principales conclusions ne devraient pas changer.