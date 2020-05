[Le marché du lundi] isr- The Shift Project : constituer une force de proposition pour changer de système

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



The Shift Project est un think tank présidé par Jean-Marc Jancovici, qui souhaite œuvrer en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone.

80% de l'énergie consommée dans le monde est constituée de combustibles fossiles, d'où en découle une double contrainte : en amont, un stock limité de source d'énergie, et en aval, le produit de la combustion de ce stock fossile qui perturbe le climat. La limitation du stock va nous confronter à un pic puis un déclin de la production des énergies fossiles. L'enjeu climatique implique que le pic de production survienne plus tôt que ne le contraindrait la seule géologie, surtout pour le charbon.

Afin de s'assurer que le réchauffement climatique ne dépasse pas les limites considérées comme gérables pour une humanité de 8 à 10 milliards d'individus (soit 2°C d'augmentation par rapport au niveau préindustriel), il est fondamental de stabiliser la concentration atmosphérique en CO2 à environ 400 ppm (soit la concentration actuellement atteinte) et qu'elle ne dépasse jamais 450 ppm. Pour cela, il faut amorcer la baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre au plus vite, avant de diviser ces émissions par 2 comparé à 1990 d'ici 2050.