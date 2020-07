[Le marché du lundi] ISR - Peut mieux faire...

En 2019, les émissions en France de gaz à effet de serre se sont élevées à 441 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e), en baisse de 0,9% sur un an selon les estimations officielles du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa).

En revanche, selon les 13 experts du Haut Conseil pour le Climat (HCC), autorité indépendante lancée en novembre 2018 par le Gouvernement, la France n'est toujours pas sur la bonne trajectoire climatique. En effet, malgré le recul de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France entre 1900 et 2019 et de 0,9% entre 2018 et 2019, la stratégie climatique nationale est malheureusement encore loin d'être suffisante...