[Le marché du lundi] isr - Pesticides : la bataille des chiffres

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Un rapport sur l'usage des pesticides en France, publié le 9 février 2021 par la Fondation Nicolas Hulot (FNH), dresse un panorama complet des financements publics et privés perçus ces dix dernières années par les acteurs de la filière alimentaire (agriculteurs, coopératives...). D'après la FNH, seul 1% des 23,2 milliards d'euros de fonds publics versés chaque année aurait un effet avéré sur la réduction de l'utilisation des pesticides, objectif pourtant officiel des pouvoirs publics.

Ces 23,2 milliards d'euros correspondent aux financements publics, dont la politique agricole commune (PAC) pour 40%, et aux dispositifs d'allègements fiscaux. Le monde agricole vit en effet en perfusion totale : en 2018, les subventions représentaient 70% du résultat des exploitations et même 114% en tenant compte des allègements de charges et des subventions d'investissements.