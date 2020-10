[Le marché du lundi] ISR - Les fonds verts et la taxonomie européenne

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



La récente étude de Novethic sur le sujet indique que cette catégorie de fonds va devoir transformer ses modes de sélection et de reporting pour s'aligner

sur les objectifs environnementaux de l'Europe. Les fonds verts, c'est-à-dire ceux qui déclarent adopter une politique de sélection environnementale ne représentent aujourd'hui que moins d'1 % du marché des fonds gérés par des sociétés de gestion européennes, même si leur encours a doublé entre

le 31/12/2017 et le 31/12/2019 pour atteindre quasiment 60 milliards d'euros.

Sur les 227 fonds verts recensés par Novethic, 159 sont des fonds actions et représentent l'essentiel des encours (50 milliards €) et 46 sont des fonds obligations vertes pour un encours de 8,5 milliards € ; le solde se composant de fonds multi-actifs. Pour évaluer l'alignement des investissements avec

la taxonomie, il faut analyser et catégoriser les différentes activités des entreprises sélectionnées dans les portefeuilles.