[Le marché du lundi] isr - Le monde n'est pas encore en transition

L’observatoire Climate Chance est une association internationale qui fédère l’ensemble des acteurs non-étatiques reconnus par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les syndicats et la communauté scientifique. Le but de l’association est de faire émerger des priorités et des propositions pour limiter le changement climatique.

Depuis 4 ans, Climate Chance publie annuellement une analyse concernant l’action climatique au niveau mondial, notamment...