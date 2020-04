[Le marché du lundi] isr- Le climat : variable de second ordre ?

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Au prétexte de l'urgence, tout concourt à relancer les économies sans considérer la question écologique et climatique. Dans une lettre du 3 avril au ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, exige sans sourciller « un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales ». Le lobbying efficace de l'industrie du plastique a réussi à réintroduire le sac plastique à usage unique pourtant banni, en accusant le sac réutilisable d'être propice à la diffusion du virus, sans même s'appuyer sur des études scientifiques. Dans cette continuité, l'industrie agrochimique demande des assouplissements sur les quantités maximales de résidus autorisées dans l'alimentation, de même que sur les distances de sécurité entre habitations et zones traitées.

Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait l'ambition de faire du « green deal » le pilier de son mandat. Malheureusement, une majorité d'États membres le remet en cause, et même la sérieuse Allemagne procrastine pour transmettre à Bruxelles son plan énergie-climat, qui doit préciser les moyens mis en œuvre pour réduire ses émissions de CO2 d'ici à 2030.