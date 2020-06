[Le marché du lundi] isr - Le climat sous les feux de la rampe lors de la dernière AG de Total

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Longtemps, Total a été une des « super major » pétrolières la plus active dans la lutte contre le réchauffement climatique, preuve en est la publication de son premier rapport climatique en 2016 salué à l'époque par tous les analystes. Cette année, un peu à la surprise générale, les concurrents européens de Total ont voulu la challenger sur ce terrain. En février, Bernard Looney directeur général de BP a annoncé l'objectif de neutralité carbone (i.e. émissions nettes anthropiques tombées à zéro) et de réduire de 50% l'intensité carbone de ses produits à horizon 2050. Il faut bien avoir à l'esprit que les émissions directes et quasi-directes de CO2 (appelées scope 1 et 2) ne représentent que 10% du CO2 total induit par les compagnies pétrolières. 90% des émissions relèvent des émissions indirectes (scope 3) générées pour l'essentiel lors de la consommation des produits raffinés des pétroliers par les clients finaux (industries, transport, etc.). En réalité, BP ne s'engage à réduire l'intensité carbone de ses produits, donc ses émissions indirectes (scope 3), uniquement pour ceux issus du pétrole et du gaz extraits directement par BP, sans prendre en compte les émissions liées aux produits raffinés par BP mais non extraits par lui : le diable est dans les détails, car cette proportion extrait/non extrait n'est pas publique... En avril, Ben van Beurd