[Le marché du lundi] isr : Le climat, le jour d'après ?

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Si la pandémie du Covid-19 provoque une réduction massive à court terme des émissions de CO2 et une protection accrue pour les animaux sauvages - tout le monde a en tête les images de la chorégraphie des dauphins dans le port de Cagliari - qu'en sera-t-il de la sortie de crise ? Plusieurs événements majeurs étaient prévus en 2020. La 15ème Conférence des parties de la Convention des Nations- Unies sur la diversité biologique, prévue fin octobre à Kunming en Chine, a été officiellement reportée à 2021. Le but de ce rendez-vous était d'aboutir à l'adoption d'un plan d'action mondial pour sauvegarder l'ensemble des écosystèmes. A Glasgow, en Ecosse, doit se tenir en novembre 2020 la 26ème Conférence mondiale des Nations-Unies sur le climat (COP26), considérée comme un cap crucial pour le respect de l'Accord de Paris signé en 2015. Les Etats doivent tous apporter de nouveaux plans climatiques plus ambitieux. Mais les réunions physiques préparatoires ont été annulées et le

calendrier en sera assurément bouleversé. La République tchèque a d'ores et déjà demandé l'abandon du Green Deal européen - dont l'objectif principal est l'arrêt des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2050 - pour mieux se concentrer sur le Coronavirus, tandis que la Pologne veut suspendre le marché européen du carbone pour permettre de dégager de l'argent afin d'aider les entreprises et les citoyens.