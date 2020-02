[Le marché du lundi] isr - Label, vous avez dit label ?

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Quelques dix labels « durables » ont été créés au cours de la dernière décennie en Europe. A ce jour, ils sont attribués

à plus de 800 fonds dans un marché qui en compte près de 60 000. Si leur vocation est généralement de clarifier l'information du grand public, force est de reconnaître qu'ils servent essentiellement de repères aux professionnels

de l'investissement.

Aucune définition normative de la finance durable n'ayant été mise en œuvre, il en va de même pour les labels. On peut cependant les regrouper en deux familles. Ceux qui prennent en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion des portefeuilles, et ceux de la finance verte, composée de fonds thématiques environnementaux et ou climatiques.