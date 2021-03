[Le marché du lundi] isr - La fonte des glaces s'accélère, confirmant les pires scénarios scientifiques

Cesare VITALI,

Responsable ISR



Ces trois dernières décennies, la fonte des glaces s'est accélérée de 65%. C'est la triste et principale conclusion de l'étude réalisée par les Universités de Leeds, d'Edimbourg et de l'University College de Londres, et publiée dans la revue scientifique de géosciences « The Cryosphere » en janvier.

Il s'agit de la première étude à analyser la fonte des glaces terrestres à l'échelle mondiale, qui sont essentielles dans la stabilisation du climat en réfléchissant les rayons du soleil.