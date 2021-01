[Le marché du lundi] isr - L'impact : nouveau sésame de l'ISR ?

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Le véritable acte de naissance de l'investissement socialement responsable (ISR) a été la publication, en 1987, du rapport Brundtland en préparation du premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Il propose la définition suivante : « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

Très vite, les gestionnaires d'actifs ont transformé cette définition très conceptuelle en un scoring ESG pour Environnement, Social et Gouvernance. Il s'agissait de transposer les principes des agences de notation financière à la notation extra- financière. Sont apparues ensuite pour l'élaboration de ces scorings, les notions de « best-in-class » (les meilleurs de chaque secteur), de « best-in-universe » (les

meilleurs en absolu, indépendamment des secteurs) et de « best-in-effort » (les meilleures progressions).