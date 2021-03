[Le marché du lundi] isr - Entrée en vigueur de la directive « Disclosure » : quels impacts ?

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a été adoptée fin 2019 par l'Union européenne. Elle établit les principes généraux de la communication à produire par les investisseurs et doit être complétée par des normes techniques proposées à la Commission par les autorités de régulation européennes.

La Commission n'a cependant pas voulu attendre l'entrée en application de ces normes techniques, toujours en attente, et les principes généraux du règlement s'appliquent donc dès le 10 mars.