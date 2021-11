[Le marché du lundi] isr - Des fonds verts en Europe de plus en plus nombreux mais des objectifs peu clairs

Novethic, média de référence de l’économie responsable, vient de publier la 5ème édition de sa recherche annuelle sur le marché des fonds verts en Europe. Selon l’étude, la taille du secteur est de plus en plus importante, avec un taux de croissance de +120 % en 18 mois (1er janvier 2020 – 30 juin 2021) et de +56 % sur un semestre (1er janvier 2021 – 30 juin 2021).

Les encours des fonds verts sont ainsi passés en 18 mois de 59 milliards d’euros à 202 milliards d’euros, avec une centaine de fonds supplémentaires lancés. Malgré cette croissance, les fonds verts ne représentent que 1,3 % des encours de la gestion d’actifs européenne. La recherche, qui a été réalisée avec la collaboration de l’Ademe, classe les fonds verts existants selon 3 approches...