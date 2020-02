[Le marché du lundi] isr - Chiffrer le coût de l'inaction climatique

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Le Rapport « Global Futures », publié le 12 février 2020 par le WWF - en partenariat avec le Global Trade Analysis Project de l'Université de Purdue et le Natural Capital Project de l'Université du Minnesota - révèle que le déclin de la nature coûterait près de 10 000 milliards de dollars d'ici 2050.

Les pertes économiques annuelles par secteur selon le scénario du statu quo se répartiraient ainsi :

o 327 milliards de dollars provenant de la dégradation des zones côtières, due aux événements extrêmes et à l'élévation du niveau de la mer ;

o 128 milliards de dollars de pertes de stockage du carbone qui protège du changement climatique ;

o 15 milliards de dollars en raison de la perte d'habitats pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ;

o 19 milliards de dollars en raison de la réduction de la disponibilité en eau pour l'agriculture ;

o 7,5 milliards de dollars en raison de la perte de forêts et des services des écosystèmes forestiers.