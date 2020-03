[Le marché du lundi] éco : United States of Covid-19

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Après un fort rebond sur la semaine (12,84% pour le Dow Jones, à 21 637 points), les indices américains ont mis fin au marché baissier, caractérisé par une perte de 20% des cours par rapport au pic. Cependant, la poursuite de ce regain d'optimisme des places financières dépendra de l'amélioration observée sur le plan sanitaire. Si, en Italie, des progrès sont observés et font espérer une stabilisation prochaine dans la Péninsule, le cas des Etats-Unis inquiète particulièrement. Avec plus de 123 828 personnes testées positif au Covid-19, le pays est devenu le principal foyer de propagation de l'épidémie, loin devant l'Italie (92 472 cas) et la Chine (81 439 cas). Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un confinement plus strict dans la première économie du monde si les autorités veulent mettre fin à la progression exponentielle de la maladie. Pas sûr que cette perspective, en dépit de l'annonce d'un plan de relance XXL de 2 000 milliards de dollars - soit près de 10% du PIB - soit du goût des investisseurs qui pourraient en profiter pour réduire encore davantage la voilure.