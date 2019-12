[Le marché du lundi] éco : Toujours plus haut

Karamo KABA, Directeur des études économiquesAlors que le climat social se dégrade dans un nombre croissant de pays, l'euphorie sur les places financières se poursuit.Les investisseurs semblent prendre acte du caractère durable de l'argent facile fourni par les banques centrales, elles-mêmes soulagées par l'absence d'inflation. Cette faiblesse des prix est devenue un sujet de préoccupation pourla Réserve Fédérale (Fed), au même titre que le ralentissement du rythme des créations d'emplois et l'atonie des dépenses d'investissement. Ces risques ne suffisent toutefois pas à faire basculer l'économie des États-Unis dans la récession. Économie que Jerome Powell a décrit comme « généralement bonne » à l'occasion d'un discours prononcé à la Greater Providence Chamber of Commerce. Peut-on lui donner tort, sachant que la deuxième estimation des comptes nationaux a montré que le PIB avait progressé bien plus rapidement qu'anticipé (à 2,1% en rythme annualisé contre 1,9% initialement annoncé) ?