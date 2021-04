[Le marché du lundi] éco - Regain d'optimisme

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment fortement révisé à la hausse ses prévisions de croissance. L'Institution internationale table désormais sur un rythme de progression du PIB mondial de 6% en 2021 et de 4,4% pour l'année suivante, soit respectivement un relèvement de 0,5% et de 0,2% par rapport à janvier 2021. Sans surprise, l'essentiel de cet ajustement est à relier avec la dyna- mique actuelle en Amérique du Nord, au Canada et surtout aux Etats-Unis. Ainsi, avec la multiplication des plans de relance et l'accélération de la campagne de vaccination, la prévision de la première économie a été relevée de 1,3%, ce qui porterait la croissance américaine à 6,3% en 2021. La troisième plus forte révision à la hausse concerne l'Italie où le pronostic a été relevé de 1,2%, ce qui ferait que la croissance de la Péninsule atteindrait 4,2% en 2021 et 3,6% en 2022.