[Le marché du lundi] éco - Reflux des taux longs américains

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Alors que l'indice des prix à la consommation a fortement progressé en mars (+0,6% sur le mois, soit +2,6% sur une année glissante), suite à des effets de base défavorables (énergie, métaux, bois et aliments), les rendements obligataires ont reflué sur la semaine (-8 points de base - pbs - à 1,58% pour le taux à 10 ans).

Pourtant, il y a encore quelques semaines, craignant un retour en force de l'inflation, les investisseurs avaient propulsé le rendement du T-Bonds au-delà de 1,74%. C'est comme si les investisseurs, en dépit de l'accumulation de bonnes nouvelles, com- mençaient maintenant à prendre au sérieux les banquiers centraux sur le caractère temporaire de la hausse des prix. Peut-être aussi que le rebond de l'épidémie dans le monde, notamment aux Etats-Unis, commence à inquiéter. Nous ne pensons toutefois pas que le T-Bond va retourner sur les niveaux d'il y a à peine 3 mois (soit sous le seuil de 1%), tant la dynamique de l'économie américaine est forte, ce qui va se répercuter sur les prix et sur les taux.