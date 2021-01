[Le marché du lundi] éco - Plan de relance aux États-Unis : bis repetita ?

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



La bascule du Sénat dans le giron des Démocrates n'a pas provoqué de remous sur les places boursières. Pourtant, avec le contrôle des trois branches de l'exécutif, le parti démocrate peut désormais appliquer son programme, dont une des mesures phares est une hausse de l'imposition pour les entreprises (de 21% à 28%, quand Donald Trump l'avait fait passer de 35% à 28%) et pour les particuliers les plus aisés (de 37% à 39,6% pour le taux marginal d'imposition). Il faut dire qu'après la déflagration provoquée par l'assaut donné par des militants pro-Trump contre le Capitole, les investisseurs ont accueilli avec soulagement la fin du feuilleton des élections présidentielles et la certification par les parlementaires de la victoire de Joe Biden.

Ce dernier n'aura pas d'état de grâce tant l'inquiétude est grande avec le rebond redouté du Covid-19 et l'apparition de plusieurs nouvelles variantes du virus plus contagieuses, faisant craindre la mise en place de restrictions sanitaires pouvant aller jusqu'à un reconfinement, comme au Royaume-Uni.