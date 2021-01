[Le marché du lundi] éco - Nouveau départ

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Ceux qui s'attendaient à voir le nouveau président américain en mode « Sleepy Joe » à la Maison-Blanche en seront pour leurs frais. En effet, dès sa prestation de serment, Joe Biden, à travers ses premiers décrets, a montré sa volonté d'aller vite dans l'aide à destination des ménages les plus modestes. Ces mesures en plus du plan d'aide de 1900 milliards de dollars (environ 9% du PIB), ont plu aux investisseurs en dépit d'une dégradation de la situation sanitaire. Ces derniers s'attendent notamment à ce que le versement d'une aide de 1 400 dollars, en plus des 600 dollars déjà donnés en décembre sous l'administration Trump, apporte un peu d'oxygène à la consommation des ménages.