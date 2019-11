[Le marché du lundi] éco : Les marchés défient la gravité

Karamo KABA, Directeur des études économiquesA en juger par l'évolution des marchés financiers, on pourrait avoir l'impression que les investisseurs font fi de toutes les mauvaises nouvelles. Ainsi, la plupart des indices financiers sont à leur plus haut historique à l'image du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq Composite. Cette humeur joyeuse n'est pas l'exclusivité des places américaines. En Europe, l'indice CAC40, en hausse pour la quatrième semaine consécutive, est revenu à un plus haut niveau du 23 juillet 2007. A ce rythme-là, la barre psychologique des 6 000 points devrait rapidement être franchie, à moins que la résurgence des tensions dans le conflit commercial sino-américain ne ramène les investisseurs à davantage de prudence.