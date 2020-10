[Le marché du lundi] Eco - Léger vent d'optimisme

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Donald Trump a fait du protectionnisme un marqueur de sa politique. Et sans doute comptait-il sur une amélioration du déficit commercial américain pour regagner les faveurs des électeurs. Or, à moins de trois semaines des élections générales du 3 novembre prochain, c'est tout le contraire qui s'est produit puisque le solde commercial a enregistré sa pire performance depuis 2006 avec un déficit de 67,1 milliards de dollars au mois d'août.

Certes, le Président Trump pourra toujours arguer que le déficit avec la Chine est moins défavorable mais il y a fort à parier qu'il en faudra plus pour convaincre les « cols bleus » dans les Etats de la « ceinture industrielle » (Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, etc.). C'est peut-être ce qui explique le revirement présidentiel dans les négociations avec le Congrès.