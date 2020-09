[Le marché du lundi] Eco - La stratégie de sortie de crise mise à mal

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Pour la quatrième semaine consécutive, les marchés financiers ont dévissé, plombés par la recrudescence mondiale des cas de Covid-19.

Craignant la réintroduction de mesures de confinement, même partielles, les investisseurs redoutent une récession plus profonde et des défaillances d'entreprises plus importantes. C'est ce qui ressort de la baisse de l'indicateur avancé PMI dans les services pour la zone Euro (-2,9 points, à 47,6 en septembre). Les craintes des investisseurs paraissent justifiées, surtout lorsqu'on se rappelle que la plupart des Etats avancés, à l'exception de la Chine, ont basé leur stratégie de relance économique sur la consommation privée. Or, en l'absence d'un vaccin efficace, il sera difficile de compter sur eux après le

rebond mécanique du 3ème trimestre pour augmenter leurs dépenses.