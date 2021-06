[Le marché du lundi] éco - La Fed remet une pièce...

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



L'onde de choc liée au début de changement de discours de la Réserve fédérale (Fed) n'a pas duré longtemps sur les marchés financiers. Les indices ont repris leur élan haussier, aidés par l'annonce aux Etats-Unis d'un accord bipartisan de 1 200milliards de dollars sur le plan de rénovation des infrastructures. A ceci s'ajoute la levée des restrictions pesant sur les politiques de dividendes et de rachats d'actions sur les valeurs bancaires suite au succès des 23 principales banques à l'épreuve des stress tests de la Fed. Cela a permis aux investisseurs de reprendre leurs esprits après une semaine mouvementée, portant les indices vers de nouveaux records, à l'image du CAC 40 (+0,9%, à 6 629 points). Les progressions sont encore plus fortes aux Etats-Unis où le Dow Jones (+3,6%, à 34 496 points) et le S&P 500 (+2,8%, à 4284,81 points) ont enregistré leur plus forte progression hebdomadaire depuis mars.