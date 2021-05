[Le marché du lundi] éco - L'optimisme gagne du terrain

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Vu l'écart de croissance entre les États-Unis (+ 6,4 % en rythme annualisé, soit + 1,6 % sur le trimestre) et la zone Euro (- 2,5 % en rythme annualisé, soit - 0,6 % sur le trimestre) en ce début d'année, on comprend mieux la dépréciation de l'euro face au dollar. Ainsi, après plusieurs semaines de forts gains, la monnaie commune a connu une semaine difficile (- 0,64 % par rapport au dollar) après qu'Eurostat a confirmé que la zone Euro était entrée en récession. Comme il fallait s'en douter, ce sont les pays qui ont mis en place les mesures de confinement les plus strictes qui ont vu leur activité reculer le plus, à l'instar de l'Allemagne (- 6,5 % en rythme annualisé), de l'Espagne (- 2,0 %) et de l'Italie (- 1,6 %). A contrario, la France a surpris (+ 1,8 %, soit + 0,4 % au premier trimestre 2021) en dépit d'une nette dégradation de la situation sanitaire. Désormais, le PIB de la zone Euro s'établit à - 5,5 % de son niveau pré-COVID-19, très en deçà de celui des États-Unis, revenu à - 0,9 % à son niveau d'avant la crise.