[Le marché du lundi] éco - Georgia in my mind

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Peut-être que l'imminence des deux élections sénatoriales - cruciale en Géorgie, où les deux candidats républicains sont donnés perdants par les derniers sondages - a poussé la majorité républicaine au Sénat à donner son accord à un nouveau plan de relance. Rappelons juste qu'en cas de succès, les deux partis seraient à égalité, mais le parti démocrate prendrait toutefois le contrôle, la future vice-présidente Kamala Harris devenant automatiquement présidente de la chambre haute.

Cela faciliterait la tâche du prochain président pour faire passer ses priorités législatives, notamment concernant la hausse de la fiscalité pour les plus aisés et la mise en place de son programme pour la transition énergétique et environnementale de 2 000 milliards de dollars. Certes, le montant de l'enveloppe (892 Mds$) est plus bas qu'anticipé, mais cela va apporter une bouffée d'oxygène aux entreprises et aux ménages. Ces derniers ont commencé à recevoir des chèques pouvant atteindre 600 dollars, de quoi améliorer la confiance des ménages (-4,3 points, à 88,6 en décembre) et le revenu personnel qui s'est fortement contracté (-1,1% en novembre contre -0,3% attendu par le consensus).