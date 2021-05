[Le marché du lundi] éco - Bond de l'inflation

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Pendant longtemps les économistes ont prédit le retour de l'inflation et mis en garde sur ses conséquences. Alan Greenspan, ancien président de la Réserve Fédérale (Fed), annonçait dès 2007 dans son livre « The Age of Turbulence : Adventures in a New World » un rythme de progression des prix à deux chiffres. Après le dernier rapport d'inflation aux États-Unis, sommes-nous en passe de rentrer dans l'ère de l'hyperinflation ?

En effet, sur le mois - donc hors effet de base

des niveaux de l'an passé - les prix ont littéralement flambé (+0,9% en glissement mensuel, du jamais vu depuis avril 1982) dans plusieurs secteurs, à l'image des billets d'avion (+10,2%) ou des voitures d'occasion (+10,0%).