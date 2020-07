[Le marché du lundi] Eco - A vos masques...

Après avoir longtemps résisté, le Président Trump s'est enfin résolu à porter un masque. Il faut dire que sa ténacité à ne pas apparaître masqué commençait à heurter même chez ses plus fervents supporters avec la flambée d'Américains contaminés par le Coronavirus. La situation est devenue si délicate que le Docteur Fauci, patron du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), a recommandé une pause dans le processus de déconfinement. Pire même, l'immunologue, estimant que certains États s'étaient précipités dans leur stratégie de réouverture progressive de l'économie...