[Le marché du lundi] éco - 3ème vague ?

Olivier GUILLOU,

Directeur de la gestion



Alors que la France passe en mode confinement 3.0 dans 16 départements métropolitains, une lassitude s'installe. Aldous Huxley écrivait, "Qui contrôle le passé contrôle l'avenir." On en est loin malheureusement !

L'hypothèse d'une sortie de crise au printemps, avec un rebond économique global, semble un objectif qui s'éloigne du fait de l'Europe continentale. Les cas élevés de contamination et la lenteur de la campagne de vaccination en Europe pourraient entraîner une réouverture tardive, mettant en danger un deuxième été - ce qui aggraverait la fracture Nord-Sud et pourrait déclencher un nouvel assouplissement des politiques monétaires et budgétaires (Banque centrale européenne - BCE, Union européenne - UE).