"Le marché des gilts reste beaucoup plus attentif à ce que fera la BoE en août " (Vontobel)

(AOF) - En amont des élections générales du 4 juillet au Royaume-Uni, Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management (une boutique de Vontobel) a livré son commentaire. "Une inflation plus élevée que prévu et le constat qu'aucune réduction réjouissante des taux d'intérêt ne se matérialisera ont poussé les conservateurs à avancer les élections en juillet, plutôt que de parier sur un scrutin en octobre. Cependant, le marché des gilts reste beaucoup plus attentif à ce que fera la Banque d'Angleterre en août qu’à un changement de gouvernement ce mois-ci"; indique-t-il.

Et Gordon Shannon de poursuivre : "Tout ce qui reste à voir dans les élections britanniques, c'est l'ampleur de la victoire du parti travailliste. Mais les travaillistes s'étant engagés à s'en tenir aux " règles fiscales " existantes en matière d'emprunts publics, les investisseurs en gilts abordent l'événement de manière plutôt sereine".

Le gérant chez TwentyFour Asset Management attend de "voir à quelle vitesse et dans quelle mesure les réformes du marché du travail et les politiques de construction de logements seront mises en œuvre dans les années à venir."

"Si les problèmes de productivité et de croissance des salaires au Royaume-Uni sont exacerbés au lieu d'être résolus, il y aura des répercussions inquiétantes sur l'inflation au Royaume-Uni. Mais pour l'instant, les " Bond Vigilantes " observent la situation, sans s'alarmer", conclut-il.