Le marché de prédiction Kalshi mise sur la conformité pour répondre aux préoccupations liées au délit d'initié

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

Le marché de prédiction Kalshi a annoncé mardi qu'il allait rendre obligatoire la déclaration de l'emploi pour les utilisateurs négociant des contrats sensibles et lancer un portail de dénonciation, des mesures visant à aligner la plateforme sur les attentes réglementaires en matière d'intégrité du marché.

Cette initiative de Kalshi marque un tournant vers la mise en place d'une infrastructure de niveau institutionnel, alors que la société cherche à répondre aux risques réglementaires, notamment les préoccupations liées à la manipulation du marché et au délit d'initié.

L'opérateur du marché de prédiction a déclaré que ces mesures, qui prennent effet immédiatement, s'appuient sur les recommandations d'un comité d'audit de surveillance indépendant mis en place pour superviser son programme d'intégrité du marché et d'application de la réglementation.

Les marchés de prédiction, qui permettent aux utilisateurs de négocier des contrats liés à l'issue d'événements futurs, ont gagné en popularité ces dernières années, attirant l'attention des législateurs en raison des inquiétudes concernant la manipulation du marché et le délit d'initié sur leurs bourses.

Ces marchés ont été en proie à des transactions suspectes, Reuters ayant rapporté la semaine dernière que les régulateurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si l'ancien membre du Congrès George Santos s'est livré à un éventuel délit d'initié sur Kalshi.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, Kalshi attribuera des scores de risque aux marchés en fonction de facteurs tels que les indicateurs de performance des entreprises, les lancements de produits, la concentration des résultats, les implications en matière de sécurité nationale et le potentiel de manipulation.

« En mettant en œuvre ces nouvelles mesures d'intégrité, nous continuons à montrer la voie au secteur en matière d'intégrité des marchés parmi les marchés de prédiction réglementés au niveau fédéral », a déclaré Robert DeNault, responsable de l'application de la réglementation chez Kalshi.

La société a également introduit de nouveaux outils de signalement qui permettent aux utilisateurs de signaler des activités de trading suspectes directement depuis les pages du marché. Les signalements soumis via la plateforme seront examinés par une équipe de surveillance qui surveille les activités de trading 24 heures sur 24.

« Pour les marchés présentant un risque accru d’initiés ou de manipulation, nous recueillons désormais des informations sur l’emploi avant que les traders puissent participer », a déclaré la société.

Les marchés de prédiction tels que Kalshi et son concurrent Polymarket ont suscité un intérêt mondial et attiré des capitaux d'investisseurs, ce qui leur a permis de se développer en privé tout en évitant la surveillance réglementaire intense et les complexités de reporting associées aux marchés boursiers publics et aux bourses traditionnelles.