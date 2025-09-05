Le marché de la prédiction PredictIt obtient l'approbation de la CFTC pour lancer une bourse réglementée aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PredictIt, une plateforme de marché prédictif où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des actions en fonction des résultats d'événements futurs, a reçu l'autorisation d'opérer en tant qu'échange réglementé de produits dérivés, a déclaré son opérateur Aristotle vendredi.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a approuvé les demandes d'Aristotle d'opérer à la fois comme bourse et comme chambre de compensation.

Cette approbation intervient quelques jours après que la CFTC a également ouvert la voie à la relance aux États-Unis de Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde, plus de trois ans après son retrait.

Aristotle prévoit maintenant de lancer une nouvelle bourse qui devrait ouvrir ses portes en octobre.

Les marchés de prédiction, qui permettent aux investisseurs de parier sur la probabilité d'événements spécifiques, ont vu leur popularité exploser aux États-Unis depuis l'élection présidentielle de 2024.

"Les marchés prédictifs aident les gens à comprendre l'avenir, et cette approbation nous permet d'offrir la version la plus robuste et la plus transparente de cette vision à ce jour", a déclaré John Aristotle Phillips, directrice générale d'Aristotle.

Aristotle gère le marché des prévisions politiques PredictIt depuis plus de dix ans.