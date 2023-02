Le marché continue d’évoluer en fonction des discours des banques centrales

L'hebdo des marchés d'Amundi

Amélioration de l'indice sur la confiance des investisseurs en zone euro, aggravation du déficit commercial des Etats-Unis, progression des rendements obligataires… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Alors que les tensions sur le marché du travail américain se confirment, plusieurs membres du Comité de politique monétaire (FOMC) dont J. Powell ont répété que la Reserve fédérale américaine (Fed) devait maintenir le cap des hausses de taux pour réduire l'inflation de manière définitive. Les investisseurs s'inquiètent que les prochaines publications de l'inflation soient au-dessus des attentes et le marché commence à intégrer la possibilité de nouvelles hausses des taux des Federal funds allant jusqu'à 6%. Dans ce contexte, les taux à long terme ont progressé, le taux à 10 ans américain passant de 3,4% à 3,7% entrainant une baisse des actions, en particulier des indices Nasdaq et Small Caps.



En Europe, la décélération plus rapide que prévu de l'inflation en Allemagne au mois de janvier (indice des prix à la consommation de +8,7 % contre +8,9 % attendu par le marché) a permis à l'indice Stoxx 600 de se rapprocher des sommets historiques du 4e trimestre 2021. Cependant, le président de la banque centrale allemande a confirmé que la Banque centrale européenne (BCE) continuerait de resserrer les conditions financières jusqu'à ce qu'une réduction de l'inflation à une cible de 2% soit envisageable. Dans la même logique, la banque centrale de Suède a haussé ses taux directeurs de 50 points de base (pbs) et a confirmé son intention de poursuivre le resserrement monétaire. Au sein des marchés émergents, la banque centrale du Mexique a elle aussi surpris le marché avec une hausse de 50 pbs.

Les marchés craignent qu'un resserrement trop important des taux ne pèse sur la croissance et les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans sont supérieurs de 80 pbs à ceux à 10 ans, soit le plus grand écart enregistré depuis les années 1980. Les marchés d'actions enregistrent une baisse globale de 2%, tirés à la baisse par les valeurs de croissance et la Chine. La volatilité progresse avec un retour de l'indice VIX au-dessus de 20%. Le taux de change euro/dollar est revenu à 1,07.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.