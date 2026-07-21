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Le marché chinois de l'auto vu par Morgan Stanley
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 14:58

Dans une étude, Morgan Stanley fait le point sur le marché automobile chinois, et notamment sur ses exportations, qui affichent des niveaux records sur de nombreux marchés mondiaux. La banque d'investissement estime en outre que cette tendance devrait se poursuivre en raison du repli du marché intérieur.

Dans le détail, les volumes d'exportation de la Chine ont encore bondi de 72% en glissement annuel au mois de juin. Pour Morgan Stanley, cette dynamique est due à une baisse des volumes et aux pressions constantes sur le marché automobile local, qui pousse les constructeurs à se tourner vers l'étranger pour écouler leurs surcapacités.

Ainsi, les importations en Europe, en Amérique latine, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon et sur d'autres marchés hors Etats-Unis, sont en fortes hausses en glissement annuel. Dans l'autre, les importations automobiles en Chine ont continué de reculer, bien qu'elles s'améliorent d'un mois sur l'autre, mais toujours loin du pic observé en 2020.

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