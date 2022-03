Le marché britannique de l'investissement à impact pèse 58Md£

(NEWSManagers.com) - Le marché de l’investissement à impact au Royaume-Uni valait 58 milliards de livres sterling (70 milliards d'euros) en 2020, selon une première estimation d’Impact Investing Institute et EY, soutenu par Big Society Capital et le département digital, culture et sport du gouvernement britannique. Cela représente 1% des encours sous gestion totaux du Royaume-Uni. Intitulé « Estimating and describing the UK impact investing market », ce rapport vise à définir pour la première fois la taille du marché britannique pour l’investissement à impact ainsi que son taux de croissance dans les années à venir.

Au niveau mondial, le secteur de l’investissement à impact comptait 715 milliards de dollars en 2019, selon une estimation de Global Impact Investment Network « GIIN » et 2 280 milliards de dollars en 2020 d’après les données de International Finance Corporation (IFC).

Pour définir la taille du marché britannique, la recherche a utilisé trois axes : la définition d’investissement à impact établie par le GIIN, les données des encours sous gestion des gérants de la part de l’Investment Association, et des sondages des acteurs clés de l'industrie financière. Il ne tient pas compte des prêts bancaires ou des investissements directs de la part des investisseurs institutionnels.

Le marché d’investissement à impact est aujourd’hui dominé par les investisseurs sociaux, les société de gestion de capital-risque et de capital-investissement ainsi que les fondations. Les thématiques clés d’investissement sont les secteurs de la santé, de l’énergie verte et abordable et des villes durables, selon les sondages.

Le rapport prédit une croissance annuelle de 10% à 20% des fonds à impact, soit 100 milliards de livres sterling d’ici cinq ans. Les investisseurs institutionnels joueront un rôle clé dans cette croissance, selon les auteurs. « Afin de stimuler cette croissance, il nous faut des instruments financiers pour une gamme des standards de risques, une amélioration des données pour un reporting fiable ainsi que davantage de professionnels d’investissement dans l’investissement à impact. Les projecteurs sont braqués sur le secteur des services financiers et sur le rôle essentiel qu’il peut jouer pour aider à relever ces défis sociétaux et environnementaux », a souligné Penney Frohling, financial services strategy partner chez EY Parthenon, lors de la présentation du rapport.