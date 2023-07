Le marché automobile français en hausse de 11,55% sur un an (PFA)

Stellantis reste en tête du classement des constructeurs avec 27,40% du marché en juin, suivi de Renault qui conserve 25,77% du marché. Les deux constructeurs français perdent cependant du terrain sur un an au profit de Volkswagen (+22,87%), Toyota (+37,86%) et BMW (+ 31,73%).

AAA Data relève qu' " un hiatus apparaît entre le dynamisme des livraisons, sous effet de rattrapage, et l'assèchement des prises de commandes ". " Au niveau de la transition énergétique, le diesel perd encore beaucoup de terrain, alors que l'essence se stabilise ", ajoute le spécialiste, soulignant que cette situation " profite aux véhicules hybrides et électriques ", mais qu' " il n'y a pas de raz-de-marée pour autant ".

(AOF) - « En Juin 2023, avec 190 848 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 11,55% en données brutes par rapport à Juin 2022 ». C’est ce qu’annonce la PFA (Plateforme automobile), qui représente les 4 000 entreprises du secteur automobile français, à partir des immatriculations compilées par AAA Data. La PFA précise que sur les six premiers mois de 2023, « avec 889 777 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 15,26% en données brutes ».

