Le marché automobile chinois baissera de 2% en 2020

(Actualisé avec prévisions pour 2020, commentaires) SHANGHAI, 13 janvier (Reuters) - Les ventes de voitures ont baissé de 8,2% en 2019 en Chine et diminueront encore de 2% en 2020, soit la troisième année consécutive de repli pour le premier marché automobile mondial, a déclaré lundi l'association chinoise des constructeurs (CAAM). En décembre, les ventes de voitures se sont contractées de 0,1% sur un an, soit une 18e baisse mensuelle consécutive. Les ventes de voitures en Chine ont entamé leur déclin en 2018 (-2,8%), après trois décennies de croissance ininterrompue. "Nous ne sommes plus dans un stade de développement à grande vitesse. Nous devons accepter la réalité d'un modèle de développement à vitesse lente", a commenté un haut responsable de la CAAM, Shin Jianhua, lors d'une conférence de presse. "Nous avons connu une forte croissance pendant 28 années consécutives, ce qui n'est vraiment pas mal, j'espère donc que tout le monde pourra examiner le marché avec calme." La forte diminution constatée en 2019 s'explique par l'instauration de nouvelles normes d'émissions polluantes et par les tensions commerciales avec les Etats-Unis, qui ont pesé sur l'ensemble de l'économie. Les grands constructeurs automobiles mondiaux, qui ont réduit leur production, fermé des usines et licencié du personnel l'an dernier, restent très prudents dans leurs prévisions pour 2020. Lundi, Ford F.N a annoncé que ses ventes en Chine avaient plongé de plus d'un quart en 2019, enregistrant une troisième année consécutive de baisse. GM GM.N China a de son côté fait état la semaine dernière d'une baisse de 15% de ses ventes. Volkswagen VOWG_p.DE a enregistré une baisse plus limitée de 1,1% pour les onze premiers mois de 2019 grâce à ses SUV mais s'attend à une faible croissance du marché chinois pour les cinq prochaines années. Seuls les japonais Toyota 7203.T et Honda 7267.T et l'américain Tesla TSLA.O , dont les berlines Model 3 ont commencé à sortir ce mois-ci d'une nouvelle usine inaugurée le 30 décembre à Shanghai, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. (Yilei Sun, Brenda Goh version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)