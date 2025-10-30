 Aller au contenu principal
"Le manque de visibilité a conduit la Fed à ne pas fournir d'orientation claire" (Aberdeen)
information fournie par AOF 30/10/2025 à 14:29

(AOF) - "La Fed a affirmé son indépendance vis-à-vis des pressions politiques en abaissant ses taux de 25 pb, indiquant que ses décisions restent guidées par les conditions économiques et non par des considérations politiques. Elle a également reconnu que la fermeture actuelle du gouvernement limite l'accès aux données économiques. Ce manque de visibilité a conduit la Fed à ne pas fournir d'orientation claire sur la possibilité d'une nouvelle baisse lors de la réunion de décembre", introduit Ray Sharma-Ong, Directeur adjoint des solutions multi-actifs sur-mesure d'Aberdeen Investments.

Il ajoute que les marchés actions et taux ont réagi négativement au ton jugé restrictif de Powell lors de la conférence de presse, renforçant l'idée selon laquelle de “mauvaises nouvelles” économiques pourraient redevenir “de bonnes nouvelles” pour les marchés, en alimentant des attentes de nouveaux assouplissements favorables aux actions.

Une fois le shutdown terminé et les données macro rétablies, nous anticipons qu'elles soutiendront un nouvel assouplissement en décembre 2025.

La décision de la Fed passée, l'attention des marchés se tourne vers les résultats d'entreprises et les négociations commerciales États-Unis/Chine à venir en Corée.

