LE MANDAT DU PRÉSIDENT FRANÇOIS BROTTES À LA TÊTE DE RTE NE SERA PAS RENOUVELÉ PARIS (Reuters) - Le conseil de surveillance de RTE a acté vendredi le non-renouvellement du mandat de François Brottes à la présidence du directoire du gestionnaire des lignes à haute tension françaises, a fait savoir la filiale d'EDF, de la Caisse des Dépôts et de CNP assurances. Interrogée par Reuters, la direction de la société a confirmé des informations du journal Les Echos selon lesquelles le dirigeant n'a pas été reconduit car il aurait été atteint par la limite d'âge de 65 ans au printemps 2021, ce qui aurait nécessité une modification des statuts de RTE pour le maintenir en poste. Alors que le mandat de François Brottes s'achève le 31 août, le conseil de surveillance de RTE va devoir proposer prochainement son successeur à la ou au ministre de la Transition écologique pour validation. Ancien député PS de l'Isère et conseiller de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012, François Brottes avait été nommé à la tête du gestionnaire de RTE en 2015. (Bien lire au §2 que la reconduction de François Brottes aurait nécessité une modification des statuts, pas de la loi) (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +5.63%