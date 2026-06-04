Le maïs au CBOT pourrait tomber dans une fourchette comprise entre 4,16 $ et 4,22 1/4 $

Le contrat de maïs de juillet au CBOT CN26 pourrait tomber dans une fourchette comprise entre 4,16 $ et 4,22 1/4 $ le boisseau, comme le suggère une analyse de projection.

Le contrat a brièvement chuté sous un support à 4,26 $, niveau de projection de 223,6 % d'une tendance baissière partant de 4,84-1/4 $. Il est probable qu'il s'étende dans la fourchette formée par les niveaux de 261,8 % et 238,2 %. La résistance se situe à 4,28-1/4 $; un franchissement à la hausse pourrait entraîner une hausse vers la fourchette comprise entre 4,32-1/4 $ et 4,35-3/4 $. Sur le graphique journalier, un double sommet suggère un objectif de 4,20 $.

Une analyse de projection sur la tendance baissière à partir de 4,81 3/4 $ indique un objectif similaire de 4,21 1/4 $. La résistance se situe à 4,29 1/4 $; un franchissement au-dessus pourrait entraîner une hausse vers la fourchette de 4,33 $ à 4,37 $.

** Wang Tao est analyste de marché chez Reuters, spécialisé dans les aspects techniques des matières premières et de l'énergie. Les opinions exprimées sont les siennes. Ses analyses sont publiées en exclusivité sur la plateforme Workspace, un produit de la Bourse de Londres.

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