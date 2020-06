Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire souhaite moins de 8.000 suppressions d'emplois et pas de départ forcé chez Air France Reuters • 18/06/2020 à 08:07









PARIS, 18 juin (Reuters) - Bruno Le Maire a exprimé jeudi l'espoir qu'il y aurait moins de 8.000 suppressions d'emplois chez Air France AIRF.PA , tout en jugeant que des ajustements étaient nécessaires sur les effectifs de la compagnie face à la crise du secteur du transport aérien provoquée par la pandémie due au nouveau coronavirus. "Oui, il y a des ajustements qui seront nécessaires pour Air France (...) mais je souhaite et je demande à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé. Je crois que c'est ça la ligne rouge, importante, qu'il n'y ait pas de départ contraint chez Air France", a dit le ministre de l'Economie sur France Inter, tout en refusant de confirmer le chiffre de 8.000 suppressions de postes avancé par les syndicats. "Je souhaite que ce soit moins de 8.000 postes", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.41%