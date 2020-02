Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire se réjouit du projet d'acquisition par Alstom de Bombardier Transport Reuters • 17/02/2020 à 18:53









PARIS, 17 février (Reuters) - Le projet d'acquisition par Alstom des activités ferroviaires du groupe canadien Bombardier est "une excellente nouvelle pour la France, pour l'Europe et pour le Canada", s'est réjoui lundi Bruno Le Maire dans un communiqué. "Le gouvernement veillera à ce que cette opération soit créatrice de valeur pour l'industrie française et européenne ainsi que pour les salariés d'Alstom, de Bombardier ou de leurs sous-traitants", ajoute le ministre français de l'Economie et des Finances, qui précise qu'il en discutera mardi avec la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager, notamment chargée de la politique de la concurrence. Alstom et Bombardier ont chacun de leur côté annoncé lundi le projet d'acquisition de la division ferroviaire du groupe canadien par l'entreprise française. et La transaction est soumise au feu vert des régulateurs. "Je me réjouis qu'Alstom, à travers l'acquisition de Bombardier Transport, joue un rôle de premier plan dans le renforcement nécessaire de l'industrie ferroviaire européenne", indique Bruno Le Maire. (Leigh Thomas version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

