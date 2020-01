Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire optimiste sur un accord à l'OCDE sur la taxe numérique Reuters • 23/01/2020 à 07:53









DAVOS, 23 janvier (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit optimiste jeudi sur la conclusion d'un accord à l'Organisation pour la Coopération et le développement économiques (OCDE) sur la taxe numérique, objet de tensions entre Washington et Paris. "Je pense que nous sommes très proches d'un accord avec les Etats-Unis (...) et l'OCDE ", a-t-il déclaré lors d'une interview en anglais accordée à Reuters en marge du forum économique de Davos, en Suisse. L'idée d'un impôt sur les "Gafa" (Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Apple AAPL.O , entre autres) divise les Etats-Unis et les pays européens, notamment la France qui s'est dotée de sa propre taxe en juillet dernier, s'attirant les foudres de Washington qui menace de riposter par des droits de douane. Dimanche soir, lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Donald Trump sont toutefois convenus de mettre fin à toute surenchère dans ce conflit d'ici la fin des négociations en cours au sein de l'OCDE pour trouver un accord international. (Bureau de Reuters à Davos, version française Marine Pennetier, édité par Simon Carraud)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.36% AMAZON.COM NASDAQ -0.24% FACEBOOK-A NASDAQ -0.05%